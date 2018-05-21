Свитолина: довольна тем, что всю неделю показывала игру высокого уровня

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над румынкой Симоной Халеп в финале турнира в Риме со счётом 6:0, 6:4.

«Перед матчем с Халеп я думала о том, что сделала в финале турнира в Дубае. Я всё ещё получаю опыт. Это особенная победа для меня. Я очень довольна своим выступлением на этой неделе. Я не могла желать более удачной игры.

Я очень мощно начала турнир, победив Мартич, с которой у меня возникли трудности на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Я понимала, что матч будет непростым. Затем была игра с Касаткиной и 0:6 в первом сете. Поначалу мне было нелегко, но я смогла вернуться в игру. Я постаралась найти свой теннис. В итоге всё получилось удачно, и я смогла спасти тот матч в упорной борьбе. Я довольна тем, что всю неделю показывала игру высокого уровня", — цитирует Свитолину WTA Insider.