Федерация тенниса Хорватии не определилась с местом проведения полуфинала КД

Место проведения полуфинала Кубка Дэвиса между сборными США и Хорватии, который состоится с 14 по 16 сентября, остаётся неизвестным. Федерация тенниса Хорватии попросила у Международной федерации тенниса (ITF) выделить дополнительное время для выбора стадиона, сообщает Tennis World USA.

ITF согласилась на выделение дополнительного времени, решение должно быть принято до 30 мая. Фаворитами на право проведения полуфинала считаются Задар и Сплит, если будет решено играть на крытых кортах. Но капитан сборной Хорватии Зелько Крайян считает более приоритетным вариантом открытый корт. Не исключено, что Федерация тенниса Хорватии переоборудует для матча футбольный стадион, чтобы привлечь больше болельщиков.

Хорваты в 2016 году пробились в финал турнира, где уступили Аргентине. Сборная США не участвовала в финалах Кубка Дэвиса с 2007 года.