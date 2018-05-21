Лайович обыграл Себальоса на старте турнира в Лионе

Сербский теннисист Душан Лайович вышел во второй круг турнира категории ATP 250, который проходит в Лионе (Франция). В стартовом матче 27-летний уроженец Белграда переиграл аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:4, 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. 68-й номер мирового рейтинга выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Себальоса 1 эйс и 3 двойные ошибки, у аргентинца не было ни одного брейк-пойнта.



За выход в четвертьфинал Лайович поспорит с победителем матча Филипп Горански (Сербия, Q) – Жоау Соуза (Бразилия).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».