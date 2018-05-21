12 эйсов помогли Стосур обыграть Кенин в первом круге турнира в Страсбурге

Австралийская теннисистка Саманта Стосур вышла во второй круг турнира в Страсбурге (Франция), в двух партиях обыграв представительницу США Софью Кенин со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Саманта 12 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Страсбурге Стосур поспорит с победительницей матча Дженнифер Брэйди (США) — Дарья Гаврилова (Австралия, 2).