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Риске победила Минеллу и может сыграть со Стивенс на турнире в Нюрнберге

Риске победила Минеллу и может сыграть со Стивенс на турнире в Нюрнберге
Теннис / WTA

Американская теннисистка Элисон Риске пробилась во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия), в двух партиях обыграв представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу (Q) со счётом 6:1, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Элисон 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Риске поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 1/WC) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Нюрнберг 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 12:00 МСК
Элисон
Риске
Мэнди
Минелла
6:1 7:6
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