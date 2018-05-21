Надаль: я не рассматриваю турнир в Риме в качестве подготовки к «РГ»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал паузу из-за дождя во время финала турнира в Риме против немца Александра Зверева, а также поделился эмоциями после победы (6:1, 1:6, 6:1).

«Когда матч остановился, я не думал, что это может мне помочь. После паузы телу нужно вновь разогреться, сложно начинать всё с начала. Остановка посредине игры никогда не идёт на пользу, я не люблю такого. Но в итоге она сказалась положительно на моей игре. Я поговорил в паузе со своим тренером, мы проанализировали происходящее и решили, как нужно действовать дальше.

Турнир в Риме я не рассматриваю в качестве подготовки к «Ролан Гаррос». Турниры в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме не являются подготовительными, они сами по себе очень важны. Теннис не ограничивается лишь турнирами «Большого шлема», игроки прекрасно понимают это.

Победа в Риме для меня очень важна. Сейчас я счастлив, что чувствую себя конкурентоспособным каждую неделю. Я не выигрывал в Риме уже очень давно, теперь я могу вновь порадоваться», — цитирует Надаля El Espanol.