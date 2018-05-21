Кория вышел во второй круг в Лионе, где может сыграть с Кукушкиным

Аргентинский теннисист Федерико Кория вышел во второй круг на турнире категории ATP 250 в Лионе (Франция). В стартовом матче он обыграл соотечественника Николаса Киккера со счётом 4:6, 6:1, 7:5.



Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. Победитель выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Кории 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.



Во втором круге Кория встретится с победителем матча Грегуар Баррер (Франция, WC) – Михаил Кукушкин (Казахстан).