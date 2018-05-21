Се Шувэй в трёх сетах обыграла Канепи на старте турнира в Страсбурге

Представительниц Китайского Тайбэя Се Шувэй, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под восьмым номером, пробилась во второй круг, обыграв эстонку Кайю Канепи (Q) со счётом 2:6, 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут. Се Шувэй 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Се Шувэй поспорит с победительницей матча Марина Мельникова (Россия, Q) — Люси Шафаржова (Чехия, WC).