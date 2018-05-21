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Пелья стал соперником Куэрри по второму кругу турнира в Женеве

Пелья стал соперником Куэрри по второму кругу турнира в Женеве
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Гидо Пелья обыграл немецкого спортсмена Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 6:4 и вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария).

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Пелья выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Кёпфера 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Пелья поспорит с американцем Сэмом Куэрри, посеянным на турнире под первым номером.

Женева 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 13:00 МСК
Доминик
Кёпфер
Гидо
Пелья
3:6 4:6
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