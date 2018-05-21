Пелья стал соперником Куэрри по второму кругу турнира в Женеве

Аргентинский теннисист Гидо Пелья обыграл немецкого спортсмена Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 6:4 и вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария).



Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Пелья выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Кёпфера 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.



За выход в четвертьфинал Пелья поспорит с американцем Сэмом Куэрри, посеянным на турнире под первым номером.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».