Доналдсон обыграл Истомина и встретится с Вавринкой во втором круге в Женеве

Теннисист из Узбекистана Денис Истомин завершил выступление в одиночном разряде на турнире категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). В стартовом матче он уступил американцу Джареду Доналдсону со счётом 7:5, 4:6, 0:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Истомин выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Доналдсона 4 эйса, 2 двойные ошибки, он реализовал 4 брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Доналдсон встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой, посеянным под третьим номером. Уроженец Лозанны является действующим победителем турнира.
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