Тренер Шараповой: цель Маши – выиграть турнир «Большого шлема»

Тренер теннисистки Марии Шараповой швед Томас Хогстедт рассказал о главной цели россиянки после возвращения на корт. По словам Хогстедта, Шарапова приложит все усилия, чтобы выиграть турнир «Большого шлема».

«Она – невероятный человек, с которым очень здорово работать. Мы очень хорошо ладим, мы работали вместе, когда она была первой и второй ракеткой мира. Я рад, что теперь мы снова сотрудничаем. Цель – выиграть турнир «Большого шлема».

Целью является не только успешное выступление на «Ролан Гаррос», но и на Уимблдоне и открытом чемпионате США по теннису. Шарапова показала, что возвращается на свой уровень, она этому очень рада. Конечно, успехи придают уверенность в собственных силах», — цитирует Хогстедта Tennis World USA.