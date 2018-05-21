Карбальес-Баэна вышел во второй круг в Лионе, где сыграет с Тимом

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Лионе (Франция), обыграв серба Ласло Джере (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:3.



Продолжительность поединка составила 3 часа 9 минут. На счету Джере 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 7 упущенных брейк-пойнтов. Испанец выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу.



За выход в четвертьфинал Карбальес-Баэна поспорит с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под первым номером.



Мужчины. Лион. Первый круг

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Адриан Маннарино (Франция, 5) – 6:3, 4:6, 6:1.