Барти стартовала на турнире в Страсбурге с победы над Кумкхум

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Таиланда Луксику Кумкхум (LL) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Эшли 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Страсбурге Барти поспорит с представительницей Франции Полин Пармантье.