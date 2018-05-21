Бертенс отдала сопернице лишь два гейма на старте турнира в Нюрнберге

Представительница Нидерландов Кики Бертенс (3) стартовала на соревнованиях в Нюрнберге с разгромной победы над сербкой Деяной Раданович – 6:1, 6:1.



Матч продолжался 1 час 2 минуты. Бертенс 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету Деяны Раданович 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в четвертьфинал действующая чемпионка турнира поспорит с победительницей пары Карина Виттёфт (Германия) – Мона Бартель (Германия).

Бертенс не проигрывает в Нюрнберге уже одиннадцатый матч кряду – два предыдущих розыгрыша турнира она завершала триумфом.