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Бертенс отдала сопернице лишь два гейма на старте турнира в Нюрнберге

Бертенс отдала сопернице лишь два гейма на старте турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA

Представительница Нидерландов Кики Бертенс (3) стартовала на соревнованиях в Нюрнберге с разгромной победы над сербкой Деяной Раданович – 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Бертенс 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету Деяны Раданович 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в четвертьфинал действующая чемпионка турнира поспорит с победительницей пары Карина Виттёфт (Германия) – Мона Бартель (Германия).

Бертенс не проигрывает в Нюрнберге уже одиннадцатый матч кряду – два предыдущих розыгрыша турнира она завершала триумфом.

Нюрнберг 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 17:00 МСК
Кики
Бертенс
Деяна
Раданович
6:1 6:1
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