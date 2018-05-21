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Бабош вышла во второй круг турнира в Страсбурге, где сыграет с Дияс

Бабош вышла во второй круг турнира в Страсбурге, где сыграет с Дияс
Теннис / WTA

Венгерка Тимя Бабош (6) уверенно стартовала на соревнованиях в Страсбурге. Шестая сеяная в двух партиях обыграла француженку Фиону Ферро – 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Бабош выполнила 7 подач навылет, отметилась 2 двойными ошибками и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в четвертьфинал соревнований Тимя поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс. В случае победы Бабош может встретиться с одной из россиянок – Натальей Вихлянцевой или Анастасией Павлюченковой (3).

Страсбург 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 18:20 МСК
Фиона
Ферро
Тимя
Бабош
4:6 0:6
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