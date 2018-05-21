Бабош вышла во второй круг турнира в Страсбурге, где сыграет с Дияс

Венгерка Тимя Бабош (6) уверенно стартовала на соревнованиях в Страсбурге. Шестая сеяная в двух партиях обыграла француженку Фиону Ферро – 6:4, 6:0.



Матч продолжался 1 час 6 минут. Бабош выполнила 7 подач навылет, отметилась 2 двойными ошибками и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 ошибка на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



За выход в четвертьфинал соревнований Тимя поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс. В случае победы Бабош может встретиться с одной из россиянок – Натальей Вихлянцевой или Анастасией Павлюченковой (3).