Цибулкова без проблем вышла во второй раунд турнира в Страсбурге

Представительница Словакии Доминика Цибулкова (5) не испытала проблем в матче первого круга соревнований в Страсбурге. В двух партиях пятая сеяная победила француженку Хлоэ Паке — 6:4, 6:2.



Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут. Доминика совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.



Соперницей Цибулковой во втором круге соревнований станет представительница Венгрии Река-Луца Яни.