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Цибулкова без проблем вышла во второй раунд турнира в Страсбурге

Цибулкова без проблем вышла во второй раунд турнира в Страсбурге
Теннис / WTA

Представительница Словакии Доминика Цибулкова (5) не испытала проблем в матче первого круга соревнований в Страсбурге. В двух партиях пятая сеяная победила француженку Хлоэ Паке — 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут. Доминика совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.

Соперницей Цибулковой во втором круге соревнований станет представительница Венгрии Река-Луца Яни.

Страсбург 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 18:40 МСК
Доминика
Цибулкова
Хлоэ
Паке
6:4 6:2
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