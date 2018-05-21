Халеп: родить ребёнка и получить защищённый рейтинг с посевом — нормально

Румынка Симона Халеп выразила своё отношение к тому, чтобы американке Серене Уильямс был предоставлен первый номер посева на крупных турнирах в связи с возвращением после рождения дочери. Напомним, в WTA обсуждается внесение подобного изменения в правила, но оно может вступить в силу не раньше, чем в следующем сезоне.



«Родить ребёнка — это нормально. И получать после этого защищённый рейтинг — тоже нормально. Это важнее, чем теннис. Конечно, решение должны принимать другие люди, но я считаю, что защищённый рейтинг для теннисисток, ставших мамами, — хорошая идея», — приводит слова Халеп AP News.

WTA может дать теннисисткам после родов место в посеве по защищённому рейтингу

С. Уильямс: надеюсь, для другой 1-й ракетки мира, ставшей мамой, правила изменят