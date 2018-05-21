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Монфис уступил Мартереру в первом круге турнира в Лионе

Монфис уступил Мартереру в первом круге турнира в Лионе
Теннис / ATP

Француз Гаэль Монфис (6) не сумел преодолеть первый раунд соревнований в Лионе, в трёх партиях уступив представителю Германии Максимильяну Мартереру — 6:2, 4:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Мартерер выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Монфиса 6 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Следующим соперником немецкого теннисиста станет британец Кэмерон Норри.

Лион. Мужчин. Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Хосе Эрнандес-Фернандес (Доминиканская Республика) — 7:6 (7:5), 6:1

Жиль Симон (Франция) — Хорди Сампер-Монтана (Испания) — 6:4, 6:2

Лион 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 16:45 МСК
Жиль
Симон
Хорди
Сампер-Монтана
6:4 6:2
Лион 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 16:45 МСК
Кэмерон
Норри
Хосе
Эрнандес-Фернандес
7:6 6:1
Лион 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 19:00 МСК
Гаэль
Монфис
Максимильян
Мартерер
6:2 4:6 4:6
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