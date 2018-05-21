Вавринка сыграет на турнире в Женеве бесплатно

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет на домашнем турнире в Женеве бесплатно, без денег за приезд, традиционно выплачиваемых теннисистам топ-уровня на соревнованиях, не входящих в число обязательных для участия.



«У меня нет никаких финансовых договорённостей с Женевой. Я просто приеду и буду играть — ради фанатов, ради турнира. С нетерпением жду своего выступления там. Я уверен в себе и снова чувствую отточенность ударов до автоматизма. На тренировках я выигрывал сеты у хороших игроков, но в турнирах мне немного не хватает психологической уверенности в себе», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.



Сообщается, что Вавринка запрашивал $ 500 тыс., но организаторы предложили ему лишь $ 80 тыс. Теннисист счёл эту сумму символической и отказался от неё.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».