Цибулкова: моя игра не была идеальной, но её оказалось достаточно

Словачка Доминика Цибулкова прокомментировала собственную победу над француженкой Хлоэ Паке на старте турнира в Страсбурге со счётом 6:4, 6:2.



«Моя игра в первом раунде вполне соответствовала играм первых раундов. Она не была идеальной, но ее оказалось достаточно.



Я приехала в Страсбург, чтобы сыграть как можно больше матчей. Два месяца без тенниса требуют от меня больше практики», — цитирует Цибулкову официальный сайт WTA.



Соперницей экс четвёртой ракетки мира по второму раунду соревнований станет представительница Венгрии Река-Луца Яни.