Цибулкова: моя игра не была идеальной, но её оказалось достаточно

Словачка Доминика Цибулкова прокомментировала собственную победу над француженкой Хлоэ Паке на старте турнира в Страсбурге со счётом 6:4, 6:2.
«Моя игра в первом раунде вполне соответствовала играм первых раундов. Она не была идеальной, но ее оказалось достаточно.
Я приехала в Страсбург, чтобы сыграть как можно больше матчей. Два месяца без тенниса требуют от меня больше практики», — цитирует Цибулкову официальный сайт WTA.
Соперницей экс четвёртой ракетки мира по второму раунду соревнований станет представительница Венгрии Река-Луца Яни.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».