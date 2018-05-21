Хорват Иво Карлович потерпел поражение в первом круге турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария), проиграв немцу Петеру Гоёвчику на тай-брейке решающей партии — 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (1:7).
Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. Карлович выполнил 24 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Гоёвчика 15 подач навылет, 3 двойные и 1 упущенный брейк-пойнт — матчбол на приёме при счёте 6:5 в третьем сете.
Следующим оппонентом Петера будет испанец Давид Феррер (4), пропускавший первый круг в связи с высоким номером посева.
Во второй раунд пробился также американец Фрэнсис Тиафо, одержавший волевую победу над своим соотечественником Райаном Харрисоном — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Его соперник по матчу 1/8 финала определится позже.
24 эйса не помогли Карловичу победить Гоёвчика в Женеве