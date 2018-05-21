Свитолина: безусловно, С. Уильямс заслуживает быть среди сеяных

Украинка Элина Свитолина считает, что американка Серена Уильямс, вернувшаяся в тур после рождения дочери, заслуживает быть среди сеяных на крупных турнирах. Напомним, в WTA обсуждается внесение подобного изменения в правила, но оно может вступить в силу не раньше, чем в следующем сезоне.
«Если теннисистка делает паузу в карьере, потому что она беременна, но в момент временного ухода из тенниса находится, скажем, в топ-8, то, думаю, защищённый рейтинг обязательно должен действовать и давать ей право быть среди сеяных. Серена была первой ракеткой мира, когда взяла паузу. Безусловно, она заслуживает места в посеве», — приводит слова Свитолиной AP News.
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