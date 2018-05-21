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Остапенко: С. Уильямс — мой кумир с того времени, когда я была ребёнком

Остапенко: С. Уильямс — мой кумир с того времени, когда я была ребёнком
Теннис / WTA

Латвийка Елена Остапенко, в прошлом году обыгравшая в финале «Ролан Гаррос» румынку Симону Халеп, призналась, что с детстве болела за американку Серену Уильямс. Напомним, экс первая ракетка мира трижды побеждала на «Ролан Гаррос» — больше, чем любая другая действующая теннисистка. В активе россиянки Марии Шараповой две победы в Париже.

«Женскому туру не хватало Серены, потому что она великая чемпионка. Она мой кумир ещё с того времени, когда я была ребёнком», — приводит слова Остапенко AP News.

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