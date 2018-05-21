Остапенко: С. Уильямс — мой кумир с того времени, когда я была ребёнком

Латвийка Елена Остапенко, в прошлом году обыгравшая в финале «Ролан Гаррос» румынку Симону Халеп, призналась, что с детстве болела за американку Серену Уильямс. Напомним, экс первая ракетка мира трижды побеждала на «Ролан Гаррос» — больше, чем любая другая действующая теннисистка. В активе россиянки Марии Шараповой две победы в Париже.



«Женскому туру не хватало Серены, потому что она великая чемпионка. Она мой кумир ещё с того времени, когда я была ребёнком», — приводит слова Остапенко AP News.