Надаль стал первым теннисистом за 15 лет, шесть раз поднявшимся на первое место

Испанец Рафаэль Надаль, вернув себе лидирующую позицию в рейтинг-листе, стал первым теннисистом за 15 лет, поднявшимся на вершину как минимум в шестой раз за карьеру. Впервые Рафаэль стал лучшим в мире 18 августа 2008 года, прервав рекордную серию швейцарца Роджера Федерера (237 недель на первом месте подряд). Надаль четырежды смещал с вершины Федерера и ещё по разу — серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея.



Предыдущим теннисистом, шесть раз поднимавшимся на первую строчку, был американец Андре Агасси. В шестой и последний раз он стал лучшим 16 июня 2003 года. Рекорд по количеству подъёмов на вершину принадлежит его соотечественнику Джону Макинрою (14). Ещё один американец, Пит Сампрас, становился лучшим 11 раз.



Повторить достижение Надаля в ближайшее время может Федерер, который поднимался на первую строчку пять раз. Роджер вернётся к выступлениям на турнире в Штутгарте, стартующем сразу после «Ролан Гаррос».

Надаль обошёл Федерера в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира