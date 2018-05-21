На корте Луи Армстронга на US Open почти завершены работы над раздвижной крышей

На корте имени Луи Армстронга — втором по значимости на стадионе в Нью-Йорке, принимающем US Open, — почти завершились работы по сооружению раздвижной крыши, сообщает Tennis World USA. Крыша готова на 95% и будет функционировать уже в этом году. Помимо этого, вместительность корта увеличена с 10 500 до 14 000 зрителей. Предполагается, что с появлением раздвижной крыши отдельная вечерняя сессия будет и на корте Луи Армстронга (ранее она существовала только на арене Артура Эша).



Отмечается также, что это первый теннисный корт с раздвижной крышей, которому не требуется система кондиционирования воздуха. Отсутствие необходимости в ней связано с тем, что с двух сторон корта даже при закрытой крыше остаются небольшие открытые места для поступления воздуха, которые при этом не позволяют дождю попадать на корт.

Напомним, крыша на арене Артура Эша была введена в эксплуатацию в 2016 году.