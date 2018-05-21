Бертенс: здорово вернуться в Нюрнберг, с ним связаны прекрасные воспоминания

Голландка Кики Бертенс, в 2016 и 2017 годах становившаяся чемпионкой в Нюрнберге, поделилась эмоциями после возвращения на этот турнир в нынешнем сезоне.



«Всегда здорово возвращаться в Нюрнберг, с которым у меня связаны прекрасные воспоминания. Выйдя на корт, я услышала, как за меня болеют фанаты, и это тоже было очень приятно.



Конечно, я думаю о том, что могу завоевать здесь третий титул подряд. Когда я считаю свои победы здесь, это кажется каким-то сумасшествием: два года назад я прошла квалификацию, выиграв в итоге семь матчей в одиночке плюс три в паре, а в прошлом году одержала ещё пять побед. Так что было 15 победных игр подряд, а теперь стало 16. Стараюсь не думать слишком много о том, что однажды эта серия закончится, но, безусловно, понимаю это.



Матч во втором круге с немкой? В любом случае это будет здорово. Конечно, болельщики пойдут смотреть на своих теннисисток и болеть за них, но я тоже всегда чувствую здесь поддержку. Кто бы из них ни выиграл, уверена, что получится отличный матч», — приводит слова Бертенс официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Бертенс станет либо Карина Виттёфт, либо Мона Бартель.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».