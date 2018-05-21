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Кр. Плишкова: была готова к тому, что стадион будет поддерживать соперницу

Кр. Плишкова: была готова к тому, что стадион будет поддерживать соперницу
Теннис / WTA

Чешка Кристина Плишкова прокомментировала свою победу над немкой Юлией Гёргес (2) на старте соревнований в Нюрнберге — 6:2, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5).

«Это был очень тяжёлый матч. Юлия отлично провела второй и третий сеты, и мне было непросто вернуться в игру после поражения на тай-брейке.

Я была готова к тому, что публика будет поддерживать соперницу. Пару недель назад я играла в Праге, и сегодня была примерно та же ситуация, что и тогда. В таких случаях нужно просто сконцентрироваться на себе», — цитирует Кристину официальный сайт WTA.

Нюрнберг 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 14:00 МСК
Кристина
Плишкова
Юлия
Гёргес
6:2 6:7 7:6
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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