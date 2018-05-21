Кр. Плишкова: была готова к тому, что стадион будет поддерживать соперницу

Чешка Кристина Плишкова прокомментировала свою победу над немкой Юлией Гёргес (2) на старте соревнований в Нюрнберге — 6:2, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5).



«Это был очень тяжёлый матч. Юлия отлично провела второй и третий сеты, и мне было непросто вернуться в игру после поражения на тай-брейке.



Я была готова к тому, что публика будет поддерживать соперницу. Пару недель назад я играла в Праге, и сегодня была примерно та же ситуация, что и тогда. В таких случаях нужно просто сконцентрироваться на себе», — цитирует Кристину официальный сайт WTA.