С. Уильямс: сейчас я не употребляю мяса, но в Европе не могу отказаться от сыра

Американка Серена Уильямс рассказала о том, как возвращала себя в форму после родов.



«Я должна не переставать думать о правильном питании, о том, чтобы поддерживать себя в форме. Мне нужно постоянно быть активной, а это невозможно без диеты. После рождения дочери я несколько раз в день делаю кардиоупражнения, а также бегаю. До того я не занималась бегом дополнительно, но сейчас мне было нужно сбросить лишний вес. Что касается диеты, то в какой-то момент я 44 дня не ела пищу животного происхождения, и сейчас тоже не употребляю мяса. Но находясь в Европе, не могу отказаться от сыра», — приводит слова Уильямс The New York Times.

Красота дня. «Серена Уильямс — величайшая мама всех времён» На экраны выходит фильм о Серене Уильямс. Американка рассказала, что хочет родить ещё двоих детей, при этом у неё большие планы и на корте.