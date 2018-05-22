Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Цириак: как-то раз Халеп после проигрыша пришлось отдать мне свой автомобиль

Цириак: как-то раз Халеп после проигрыша пришлось отдать мне свой автомобиль
Теннис / WTA

78-летний Ион Цириак, бывший румынский теннисист, входивший в топ-10, а также участник зимней Олимпиады-1964 в качестве хоккеиста, ставший после завершения спортивной карьеры успешным бизнесменом и владеющий, в частности, крупным турниром в Мадриде, рассказал о некоторых случаях, связанных с первой ракеткой мира — его соотечественницей Симоной Халеп, которую он поддерживает.

«Однажды я купил ей велосипед и мотоцикл. А как-то раз мы с ней поспорили, она проиграла матч, и ей пришлось отдать мне автомобиль для моей коллекции», — сказал Цириак в интервью Sport Bild.

Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Свитолина — 4-я, Шарапова — 23-я
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент