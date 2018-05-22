Кр. Плишкова: у Арруабаррены не такая мощная подача, как у Гёргес

Чешская теннисистка Кристина Плишкова поделилась ожиданиями от встречи с представительницей Испании Ларой Арруабарреной во втором круге турнира в Нюрнберге (Германия).
«Матч с Арруабарреной будет отличаться от игры с Гёргес. У Лары не такая мощная подача, как у Юлии. Думаю, у меня будет больше возможностей на приёме, чем в первом круге. Но Лара лучше бегает и достаёт много мячей. Так что матч будет непростым», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA-тура.
Турнир в Нюрнберге завершится 26 мая.
Гёргес в трёх сетах проиграла Кр. Плишковой в первом круге турнира в Нюрнберге
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».