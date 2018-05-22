Цибулкова: во втором круге я вновь сыграю с соперницей, которую не знаю

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова прокомментировала свою победу над француженкой Хлоэ Паке в первом круге турнира в Страсбурге со счётом 6:4, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с венгеркой Рекой-Луцой Яни.
«Всегда есть вещи, над которыми нужно работать. Раньше я с Паке не встречалась. Подобные поединки всегда получаются непростыми. Во втором круге мне опять будет противостоять соперница, которую я не знаю. Мне нужно быть готовой на 100%», — приводит слова Цибулковой официальный сайт тура.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».