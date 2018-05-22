Скьявоне: по моим венам течёт наркотик, который называется «теннис»

37-летняя итальянка Франческа Скьявоне призналась, что с годами не перестала любить теннис. В 2010 году она стала победительницей «Ролан Гаррос». В этом году Франческа стартует на Открытом чемпионате Франции с квалификации. В первом раунде она сыграет с канадкой Кэрол Чжао.

«По моим венам течёт наркотик, который называется „теннис“. Когда я участвую в соревнованиях, то хочу немедленно выйти на корт. Я родилась именно такой», — приводит слова Скьявоне официальный сайт Открытого чемпионата Франции.