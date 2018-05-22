Циципас рассказал, что едва не утонул в Эгейском море

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что несколько лет назад он едва не погиб в море. По словам спортсмена, его в итоге спас отец Апостолос, вытащивший сына на берег.

«У нас шли турниры один за другим, предоставился случай отдохнуть один день, и мы пошли в сауну. Затем мы направились на пляж, чтобы искупаться в Эгейском море. Погода была плохой, дул сильный ветер, но купаться не запрещалось.

Я пошёл плавать и не заметил, что оказался в 50 метрах от берега. Я пытался выбраться из моря, но не мог толком дышать, меня накрывали волны. Тогда мне казалось, что я не выплыву и утону, но отец спас меня. Тогда я испытал необычные эмоции, тот случай изменил моё отношение к жизни», — цитирует Циципаса El Periodico.