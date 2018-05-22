Дэниэл: победа над Джоковичем в Индиан-Уэллсе была прекрасной вспышкой

Японский теннисист Таро Дэниэл признался, что считает завоевание титула в Стамбуле более важным достижением, чем победу над сербом Новаком Джоковичем в Индиан-Уэллсе, а также прокомментировал свой успешный старт в квалификации «Ролан Гаррос». Таро победил доминиканца Виктора Эстрелья-Бургоса со счётом 6:4, 4:6, 6:0.

«Победа над Новаком в Индиан-Уэллсе была прекрасной вспышкой. Поэтому завоевание титула в Стамбуле я считаю более полноценным опытом.

Игра с Эстрелья-Бургосом получилась отличной. Первые два сета потребовали огромных физических усилий. В третьей партии соперник, пожалуй, был уставшим, поэтому действовал торопливо. Я же быстро захватил инициативу и стал лучше подавать. Мы играли на прекрасном корте. Я не ожидал, что будет так много зрителей в 10 часов", — цитирует Дэниэла официальный сайт турнира.