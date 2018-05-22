Коккинакис: ещё пару дней назад я не думал, что сыграю на «Ролан Гаррос»

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис, восстановившийся после травмы колена, полученной на турнире в Монте-Карло, прокомментировал свою победу над французом Джейми-Флойдом Анджеле в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

«Я давно не играл и не знал, как колено справится с нагрузкой. Ещё пару дней назад я не думал, что сыграю на „Ролан Гаррос“. Рад, что мне удалось пройти во второй раунд квалификации. Я не сумел продемонстрировать свой лучший теннис, но нашёл путь к победе», — приводит слова Коккинакиса официальный сайт турнира.