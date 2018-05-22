Оже-Альяссим: думаю, я могу успешно выступать на грунте

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился впечатлениями от победы над представителем ЮАР Ллойдом Харрисом в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:3.

«Иногда ожидаешь, что будешь нервничать и ощущать скованность, в результате чего не можешь показать свой лучший теннис. Но сегодня я с первого гейма отлично подавал, а это помогает в матчах с сильными соперниками. В начале года я хорошо сыграл в Индиан-Уэллсе, а теперь демонстрирую уверенную игру на грунте. В прошлом году я выиграл два челленджера на этом покрытии. Думаю, я могу успешно выступать на грунте», — цитирует Оже-Альяссима официальный сайт турнира.