Цонга: не могу назвать точные сроки своего восстановления

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга рассказал о своих проблемах со здоровьем. Он приехал на турнир в Лион в качестве посла соревнований. Из-за проблем с коленом Цонге пришлось отказаться от участия в «Ролан Гаррос».

«Сейчас не могу точно сказать, что будет дальше. Но существует вероятность, что я не успею восстановиться к сезону турниров на грунте. Я понимаю это. Восстановление идёт неплохо, лучше, чем я ожидал после операции. Во время операции был обнаружен дополнительный отёк в мениске, который врачи сперва не обнаружили. Это осложнило операцию.

Мне нужно быть терпеливым. Я не могу точно сказать, когда восстановлюсь. Беспокоюсь ли я из-за этого? Нет. Мне нужно принять ситуацию такой, какая она есть. Я знаю, что буду стараться быстрее вернуться на корт. Но я смогу вернуться, только когда буду готов. Если я поспешу, то могу лишь навредить здоровью», — цитирует Цонгу Tennis World USA.