Пользователи раскритиковали сайт и приложение «Ролан Гаррос»

Пользователи и журналисты раскритиковали работу сайта «Ролан Гаррос» в первый день квалификации. Также недовольство посетителей вызвало и официальное приложение турнира. Пользователи жалуются, что интернет-ресурсы «Ролан Гаррос» работают с перебоями, а найти необходимую информацию о результатах оказалось проблематично.

Журналисты отмечают, что статистика при просмотре live-результатов отображается в виде длинного полотна, неудобного для восприятия. Также не работает фильтр результатов по сыгранным и несыгранным матчам.

«В теннисе есть серьёзная проблема. Веб-сайты турниров после отвратительных редизайнов не прошли необходимого тестирования. Пользоваться официальными сайтами просто невозможно», — написал в своём «твиттере» журналист The Times Стюарт Фрэйзер.

В прошлые годы сайт «Ролан Гаррос» работал на основе системы статистики компании IBM. Но контракт IBM с организаторами турнира истёк, после чего сайт «Ролан Гаррос» стал работать на системах новых поставщиков. Видимо, именно с этим связаны проблемы веб-сайта и приложения.