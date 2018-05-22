Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Лионе (Франция), в двух партиях обыграв француза Грегуара Баррера (WC) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Уроженец Волгограда 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Следующим соперником Кукушкина будет представитель Аргентины Федерико Кория (LL). Соревнования в Лионе завершатся 26 мая.