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Кукушкин вышел во второй круг турнира в Лионе

Кукушкин вышел во второй круг турнира в Лионе
Теннис / ATP

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Лионе (Франция), в двух партиях обыграв француза Грегуара Баррера (WC) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Уроженец Волгограда 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Следующим соперником Кукушкина будет представитель Аргентины Федерико Кория (LL). Соревнования в Лионе завершатся 26 мая.

Лион 2018. 1-й круг
22 мая 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Грегуар
Баррер
Михаил
Кукушкин
2:6 3:6
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