Шарапова приступила к тренировкам на кортах «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова проводит первые тренировки в Париже на кортах «Ролан Гаррос». Фото россиянки во время тренировки опубликовала пресс-служба турнира в своём «твиттере».
Шарапова попала в число сеяных на Открытом чемпионате Франции. Матчи основной сетки турнира стартуют 26 мая. В квалификации «Ролан Гаррос» принимают участие восемь представительниц России.
Посмотреть запись можно в «твиттере» «Ролан Гаррос».
После окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Мария выступила на двух соревнованиях «Большого шлема» — US Open 2017 и Australian Open 2018 — и оба раза не была сеяной.
«Я прошла через множество испытаний. И вы спрашиваете, почему я улыбаюсь?»
Мария Шарапова провела на кортах Рима 12 часов. Она проиграла Симоне Халеп, но подходит к «Ролан Гаррос» в приподнятом настроении.