Шарапова приступила к тренировкам на кортах «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова проводит первые тренировки в Париже на кортах «Ролан Гаррос». Фото россиянки во время тренировки опубликовала пресс-служба турнира в своём «твиттере».

Шарапова попала в число сеяных на Открытом чемпионате Франции. Матчи основной сетки турнира стартуют 26 мая. В квалификации «Ролан Гаррос» принимают участие восемь представительниц России.

Посмотреть запись можно в «твиттере» «Ролан Гаррос».

После окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Мария выступила на двух соревнованиях «Большого шлема» — US Open 2017 и Australian Open 2018 — и оба раза не была сеяной.