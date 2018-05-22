Рыбакина уступила Бузэрнеску во втором круге турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Елена Рыбакина (LL) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Страсбурге (Франция), в двух партиях уступив представительнице Румынии Михаэле Бузэрнеску (4) со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Елена дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в полуфинал Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 8) — Люси Шафаржова (Чехия, WC).