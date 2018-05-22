Хьюитт и Кирьос получили «уайлд-кард» на турнир в Лондоне

Австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт примет участие в турнире в Лондоне. Организаторы соревнований дали ему «уайлд-кард» для участия в парном турнире, сообщает Ubitennis.

Хьюитт, официально закончивший карьеру два года назад, выступит в паре со своим соотечественником Ником Кирьосом. Они впервые сыграют в паре с турнира в Монреале 2015 года, когда Хьюитт и Кирьос выбыли уже после первого раунда. Кирьос пропустил последние шесть месяцев из-за травмы плеча, но австралиец сыграет на текущей неделе в парном разряде на турнире в Лионе вместе с Джэком Соком.

«Турнир в Лондоне всегда занимает особое место в своём сердце. Я навсегда запомню, как победил здесь в финале Пита Сампраса, когда был тинейджером.

Играть на траве всегда здорово. Думаю, что другие игроки тоже любят турнир в Лондоне. Я всё так же получаю удовольствие от участия в соревнованиях. Здорово, что у меня есть шанс вновь сыграть на этом турнире, да ещё и в паре со своим соотечественником», — цитирует Хьюитта пресс-служба оргкомитета соревнований.