Ватутин проиграл Ковалику в квалификации Открытого чемпионата Франции

Российский теннисист Алексей Ватутин (30) не сумел пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. На старте отборочного турнира он проиграл представителю Словакии Йозефу Ковалику со счётом 6:2, 1:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 38 минут. Алексей совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

Следующим соперником Ковалика в квалификации Открытого чемпионата Франции будет представитель США Райлли Опелка.