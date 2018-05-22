Рамос-Виньолас взял всего 3 гейма в матче с Фучовичем на старте турнира в Женеве

Испанский теннисист Альберт Рамос-Винолас, посеянный на турнире в Женеве (Швейцария) под пятым номером, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Венгрии Мартону Фучовичу со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Альберт дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Мартона 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Фучович поспорит с представителем США Фрэнсисом Тиафо.