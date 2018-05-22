Фритц победил Эбдена и сыграет с Соком на турнире в Лионе

Американский теннисист Тейлор Фритц вышел во второй круг турнира в Лионе (Франция), в двух партиях обыграв представителя Австралии Мэттью Эбдена со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 55 минут. Тейлор 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лионе Фритц поспорит со своим соотечественником Джеком Соком, посеянным под третьим номером.