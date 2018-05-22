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Бондаренко проиграла Уотсон, Флипкенс одолела Ван Эйтванк на турнире в Нюрнберге

Бондаренко проиграла Уотсон, Флипкенс одолела Ван Эйтванк на турнире в Нюрнберге
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла пробиться во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия), в трёх партиях уступив представительнице Великобритании Хитер Уотсон со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут. Катерина 7 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Уотсон поспорит с венгеркой Фанни Штолляр (Q).

Нюрнберг. Женщины. Первый круг
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 7) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2).

Нюрнберг 2018. 1-й круг
22 мая 2018 года, вторник. 12:00 МСК
Катерина
Бондаренко
Хитер
Уотсон
3:6 6:3 6:7
Нюрнберг 2018. 1-й круг
22 мая 2018 года, вторник. 13:45 МСК
Кирстен
Флипкенс
Элисон
Ван Эйтванк
7:6 2:6 7:6
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