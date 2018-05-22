Бондаренко проиграла Уотсон, Флипкенс одолела Ван Эйтванк на турнире в Нюрнберге

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла пробиться во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия), в трёх партиях уступив представительнице Великобритании Хитер Уотсон со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут. Катерина 7 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Уотсон поспорит с венгеркой Фанни Штолляр (Q).

Нюрнберг. Женщины. Первый круг

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 7) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2).