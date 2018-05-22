Вавринка: главная цель – попасть на Уимблдон и сыграть в Лондоне

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о своих планах на летний сезон. По словам Вавринки, он собирается принять участие в «Ролан Гаррос», турнире в Бостаде и Гштааде. Также в календаре теннисиста значатся несколько турниров на траве.

«Моя цель – сыграть на турнире в Лондоне и принять участие в Уимблдоне. Я сделаю это, если у меня снова не будет болевых ощущений в колене. Но сейчас мне намного лучше, боль практически ушла. Я уверен, что смогу сыграть на траве.

Пока я был травмирован, со мной связывались Федерер, Джокович и Маррей. Поддерживали меня», — цитирует Вавринку Tages Anzeiger.