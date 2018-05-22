Розуолл: Кирьос – враг сам себе

Легендарный австралийский теннисист Кен Роузолл считает, что проблемы его соотечественника Ника Кирьоса связаны с недостаточно хорошей физической формой. 83-летний бывший спортсмен призвал Кирьоса уделять больше внимания подготовке.

«В некотором роде он сам является своим главным врагом. У ведущих австралийских игроков есть свои проблемы, но Ник обладает самым большим потенциалом. Его проблема – в физике, это не его вина, но ему стоило бы работать больше над физической готовностью. Он не выдерживает длинных матчей. Я хотел бы увидеть, как он больше работает над собой, тогда, наверное, его результаты улучшатся», — цитирует Розуолла Tennis World USA.