Монова снялась по ходу матча с Грабер в квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Полина Монова не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции 2018 года. 25-летняя россиянка снялась по ходу противостояния с представительницей Австрии Юлией Грабер при счёте 2:5 в первой партии. Соперницы провели на корте 28 минут.

За выход в финальный раунд отборочных соревнований на «Ролан Гаррос» Грабер поспорит с победительницей противостояния Аранча Рус (Нидерланды, 3) — Манон Арканьоли (Франция).

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня 2018 года.