Кудерметова вышла во 2-й раунд квалификации «Ролан Гаррос», где сыграет с Гиббз

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв хозяйку соревнований Сару Цакаревич (WC) со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Вероника 8 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал квалификации «Ролан Гаррос» Кудерметова поспорит с представительницей США Николь Гиббз (8).